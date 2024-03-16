  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Berdan Mardini oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Ünlü sanatçı Berdan Mardini oyunculuğa yeşil ışık... İşte detaylar...

Berdan Mardini oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Berdan Mardini, yapımcı ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği 'Hep Yek Aşiret' filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

Berdan Mardini oyunculuğa yeşil ışık yaktı
5 Nisan'da vizyona girecek film hakkında konuşan Mardini, "Aslında arkadaşlarım hep komik olduğumu söyler. Ben de esprili ve komik olduğumu biliyorum. Bilal Kalyoncu sonunda beni keşfetti ve filmde rol verdi.

Berdan Mardini oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Klip çekimlerinden dolayı kameraya alışığım ama film setinde olmak çok başkaydı.

Berdan Mardini oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Aşiret ağasının marjinal oğlunu canlandırıyorum. Rolüm sürprizlerle dolu... Sadece bu filmde kalmayacağım, devamı gelecek." dedi.

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hande Doğandemir'den bikinili pozlar
  Magazin

Hande Doğandemir'den bikinili pozlar

Cenk Eren'i görenler gözlerine inanamadı!
  Magazin

Cenk Eren'i görenler gözlerine inanamadı!

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy 88'inci yaşına girdi
  Magazin

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy 88'inci yaşına girdi

Mert Fırat'ın tiyatro günü
  Magazin

Mert Fırat'ın tiyatro günü

Serenay Sarıkaya Seoul'da boy gösterdi
  Magazin

Serenay Sarıkaya Seoul'da boy gösterdi

Meryem Uzerli İstanbul'a geldi!
  Magazin

Meryem Uzerli İstanbul'a geldi!