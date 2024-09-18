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Berdan Mardini'nin gençlik sırrı belli oldu!

Berdan Mardini'nin gençlik sırrı belli oldu! İşte detaylar...

Berdan Mardini'nin gençlik sırrı belli oldu!

Berdan Mardini, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleninde sahne aldı.

 Berdan Mardini'nin gençlik sırrı belli oldu!

Miniklerle eğlenceli dakikalar geçiren Mardini, hayranlarını coştururken, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan da özel bir ricada bulundu.

Berdan Mardini'nin gençlik sırrı belli oldu!
Mardini, önümüzdeki yıl sünnet olan çocuklarının sünnet derilerine talip olduğunu söyledi.

 Berdan Mardini'nin gençlik sırrı belli oldu!

Sanatçı, sünnet derisinden elde edilen Alloblast Kök Hücre'yle gençleşildiğini açıkladı. Bilimsel olarak kanıtlanmış olduğunu belirten Mardini, "Başkanım seneye vereceğim konserde sizden Kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim." dedi.

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