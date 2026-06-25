 Berdan Mardini meslektaşlarına seslendi

Berdan Mardini ve eşi Dilara Talay'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Hastaneden geldiklerini söyleyen Mardini, açıklamalarıyla kafa karıştırdı. Eşinin göbeğini gösteren şarkıcı, "İki tane yüz gördüm. Direk karnında iki tane gördüm. İki yüzlü insanlarla çok karşılaştım. İnşallah onlar iki yüzlü olmaz" diyerek, açıklamasıyla dikkat çekti.

Kendi adını taşıyan kozmetik markası için şarkıcı, "Kadın istihdamına devam ediyoruz. Gül hasadı bitti. Büyük market ve markalarla anlaşma yaptık. Yakında marka olarak büyük marketlerde göreceksiniz. Gülden çay, ekmeği, şampuanı ve parfümü yaptım. Gülden ne varsa yaptım. Anadolu kadınlarıyla ilgili projemiz var. Çok büyük firmayla, market zinciri... Reklam anlaşması yapıyoruz. Karalasalarda beni Allah rızkına göre her şeyi veriyor. İşlerim çok daha iyi olmaya başladı. Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.



DÜĞÜN HAYALİ

Tatille ilgili Mardini, "Düğün yapamadık. Mardin'de gül tarlasında yapacaktık. Yapmadık, şimdi düşünüyoruz. Ben gül tarlamın içinde opera, kemancı ve orkestra varken, kadınlar gülleri toplarken hanımla biz geliyoruz. Böyle güzel bir düğün istiyorum" ifadelerini kullandı. Talay ise deniz kenarı ya da kır düğünü istediğini belirtti.



MESLEKTAŞLARINA MESAJ

Meslektaşlarına mesaj gönderen şarkıcı, "Sanatçıların köyüne milyonlarca dolar yatırıp, insanlarla paylaştığını gösterebilir misiniz? Öyle biri yok çünkü yiyorlar. Ciddi işler yapıyoruz. Ülkemize katkı değer katıyoruz. Devletimizi seviyoruz ve bu işleri yapıyoruz. Bizim orada kaç kişi ekmek yiyor? Sanatçı parayı paylaşmayı bilsin. 'Oraya buraya yardım ediyorum' diyorlar, bende yardım ediyor. Önemli olan eser bırakabilmek. Ben kendimi memleketime sorumlu hissediyorum" açıklamasını yaptı.

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