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Berdan Mardini meme kanserine dikkat çekmek için pembe tişört giydi

Berdan Mardini meme kanserine dikkat çekmek için pembe tişört giydi. İşte detaylar...

Berdan Mardini meme kanserine dikkat çekmek için pembe tişört giydi

Berdan Mardini, meme kanserine dikkat çekebilmek için pembe tişörtlü fotoğrafıyla paylaşımda bulundu.

Berdan Mardini meme kanserine dikkat çekmek için pembe tişört giydi
Mardini, "Dünyada her yıl 2 Milyon 300 bin kişiye meme kanseri tanısı koyuluyor. Bu mücadeleye dikkat çekebilmek adına geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda desteğimi ve onların yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Her ne kadar pembe giyinmemin nedeni farklı yorumlara sebebiyet vermiş olsa da umarım insanların meme kanseri konusunda dikkatini çekebilmişimdir. Başta yengelerimin meme kanserindeki verdiği mücadeleyi gören bir insan olarak tüm bu sıkıntıyı yaşayan insanların yanında olduğumu belirtmek isterim. Erken tanı ve teşhisin hayat kurtacağını lütfen unutmayın" dedi.

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