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Berdan Mardini kendi markası olan ‘Mardini Kozmetik’i çıkarıyor

Berdan Mardini kendi markası olan ‘Mardini Kozmetik’i çıkarıyor. İşte detaylar...

Berdan Mardini kendi markası olan ‘Mardini Kozmetik’i çıkarıyor

Berdan Mardini, 2017 yılında kendi memleketi olan Mardin Yaylabaşı köyüne yaptığı yatırımda sona geldi.

Berdan Mardini kendi markası olan ‘Mardini Kozmetik’i çıkarıyor
Kendi markası olan ‘Mardini Kozmetik’in 22 Kasım tarihinde Crowne Plaza Florya’da lansmanını gerçekleştirecek olan Mardini, heyecanını yaptığı paylaşım ile takipçileriyle paylaştı.

 Berdan Mardini kendi markası olan ‘Mardini Kozmetik’i çıkarıyor

600 dönüm araziye ektirdiği gül ve lavanta’dan elde ettiği mahsülleri yine kendi köyüne kurduğu tesiste işlemden geçiren Berdan Mardini, 92 ürün ile tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

 Berdan Mardini kendi markası olan ‘Mardini Kozmetik’i çıkarıyor

Mardini, “İlmek ilmek bu günlere getirdiğim markam için tüm benliğimi ortaya koydum. Yapmış olduğum bu yatırım ile kendi memleketimin insanına istihdam sağlamak ve göçe engellemek en büyük amacım oldu.

 Berdan Mardini kendi markası olan ‘Mardini Kozmetik’i çıkarıyor

Hasat zamanı 400’ü bulan çalışma arkadaşlarımın yüzde 90’ının kadınlardan oluştuğunu büyük bir gururla söylemek istiyorum” dedi.

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