 Berdan Mardini ile Şafak Sezer fuara damga vurdu

Berdan Mardini, TÜYAP'da gerçekleşen BEAUTYISTANBUL Uluslararası Kozmetik Fuarı'nda firması Mardini Kozmetik'in stadını açtı.



Sanatçı, gülle ziyaretçilere limonata ve makaron ikram etti.



Mardini'nin standını komedyen Şafak Sezer de ziyaret etti.

Limonata içen Sezer, "Bizzat Mardin'e gül toplamaya gittim. Yöre halkı Berdan'ı çok seviyor" dedi. Mardini, "Gül hasadımız var. Gül ve lavanta yetiştiriyoruz. Çay bile yapıyoruz. Şafak bana hep destek veriyor sağolsun. Bunları nasıl yaptığımızı üç saat dinledi" dedi. 'Mardinli misin?' şarkını çıkaran Mardini, "Güzel bir eser" diye konuştu. O sırada yan standlarda 'Mardinli misin?' şarkısı çalması üzerine şarkıcı, alkışlarla teşekkür etti.



Mardini'nin eşi Dilara Talay, "Bende çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu. Şarkıcı, "Dilara ilk günden beri süreci biliyor. Katalogları beraber dizaynladık. Hepsinde dokunuşları var" diye konuştu.



Talay, koronavirüs nedeniyle iki yıldır tat ve koku almadığını söyledi. Ziyaretçiler makaron ve limonatalara ilgi gösterdi. Mardini'nin oğlu da standını ziyarete gelen ziyaretçilerle tek tek ilgilendi.

