 Berdan Mardini ile Dilara Talay evlendi

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Usta sanatçı Berdan Mardini, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Dilara Talay'la evlendi.

Sessiz sedasız evlenen çiftin nikahını Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıydı. Mardini, "Sade bir tören istiyorduk ikimizde. Millet Paris, Roma ve Atina'da evlenir biz de Başakşehir'i seçtik. Başakşehir'de yurtdışı sayılır" diyerek, espri yaptı.

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