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Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor!

Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor! İşte detaylar...

Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor!

Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor! İşte detaylar...

 Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor!

Berdan Mardini'nin yedi yıl önce 600 dönüm arazi üzerine kurduğu gül ve lavanta bahçeleri Mardin'in simgesi haline gelmeye başladı.

Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor!
Medeniyetler şehri olan Mardin'de Mardini'nin kendi adını taşıyan kozmetik markasının üretildiği arazi,

Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor!
şehrin cazibe merkezleri arasına giriyor.

Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor!
Mardin'de turistlerin gezilecek yerler listesine Berdan Mardini Gül Bahçeleri,

Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor!
kozmetik firmasının fabrikası ve satış mağazası da eklendi. Seneye Mardin'de

Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor!
cazibe merkezine eklenecek yerleri için çalışmalara şimdiden başlayan

 Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor!

Mardini, "Çalışmalara başladık. Halkımız ve turistler için kafeler yapacağız. Hem kendi ürünlerimizi tanıtacağız hem de lokum, çikolata ve kahveler olacak" dedi. Berdan Mardini'nin gül ve lavanta bahçelerinin yer aldığı Mardin'de gelecek sene

Berdan Mardini Gül Bahçeleri cazibe merkezleri arasına giriyor!
Kültür Yolu Festivali kapsamında Gül Festivali'nde yapılacağı öğrenildi.

 

 

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