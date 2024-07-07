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Berdan Mardini-Dilara Talay aşkı yeniden alevlendi

Berdan Mardini-Dilara Talay aşkı yeniden alevlendi. İşte detaylar...

Berdan Mardini-Dilara Talay aşkı yeniden alevlendi

Berdan Mardini-Dilara Talay çiftinin aşkları yeniden alevlendi.

Berdan Mardini-Dilara Talay aşkı yeniden alevlendi

Birlikteliklerine geçtiğimiz aylarda sonlandıran çiftten Berdan Mardini, kuzeninin düğününe Dilara Talay ile birlikte el ele katılarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

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