Berdan Mardini-Dilara Talay aşkı yeniden alevlendi

Berdan Mardini-Dilara Talay çiftinin aşkları yeniden alevlendi.

Birlikteliklerine geçtiğimiz aylarda sonlandıran çiftten Berdan Mardini, kuzeninin düğününe Dilara Talay ile birlikte el ele katılarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.