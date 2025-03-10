 Berdan Mardini'den rapçilere ağır gönderme!

Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden özel isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu sanatçı Berdan Mardini oldu. Başarılı oyuncu; özel hayatından ve giyim tarzına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pınar Kerimoğlu’nun “Berdan Mardini romantik bir adam mıdır?” sorusuna Mardini “Kadınlar gününde hayat arkadaşıma gül verdim ama parasını sevgilim Dilara ödedi. Şaka bir yana sonuçta benim neyim varsa hepsi Dilara’nındır. Gülü alırken yanıma para almayı unutmuştum. O yüzden onun kartından aldım. Komik ve romantik bir adamım. Romantizmi doğaçlama yapmayı tercih ediyoruz. Sevmediğimiz şeyleri romantik olsun diye yapmıyoruz.” dedi. Kerimoğlu’nun sorularına samimi bir şekilde cevap veren Mardini, yaptığı müziği kıro müziği olarak lanse edenlere de cevap verdi. Mardini “Kıro, Kürtçe’de erkek çocuklarına, erkek arkadaşlarına denen bir sıfattır. Kıroyu kültürsüz ve cahil olarak kullananlar yanlış kelime kullanıyorlar. Ben türkücüyüm. Sosyal medyama baksınlar, birçok yer gezdim. Ben 400 kadına istihdam sağlamış biriyim. Böyle yorum yapanlar bu ülke için ne yapmış? Şarkı söylemek çok kolay. Ben kendimi ülkeme ve doğduğum topraklara sorumlu hissettiğim için gül işine girdim. Tezek kokusu hikayem ile geldim buralara. Benim için 2 insan var. İyi ve kötü.” dedi.



GİYİNME SINIRIM VAR

Sosyal medyada paylaştığı giyinme kombininin eleştirilmesi hakkında da konuşan Mardini “Vizyonu geniş olmayan insanlar ne giydiğime önem veriyorlar. Benim bir giyinme sınırım var. Teşhirciliği, çıplaklığı, aşırı uç şeyleri sevmiyorum. Son dönemde müzik camiasında da yurt dışından kopya klipler alıp yapıştırıyorlar. Kötülemek amacı için demiyorum. Biz kopyayı bile yapınca çıldırıyoruz. Biz onları alınca bile aşırıya kaçıyoruz. Dolayısı ile ben vizyonumu hep geliştirmeye, üretmeye yönelik tutuyorum.” dedi.

KENDİSİ BENİM EŞİM ZATEN

Dilara Talay ile güzel giden ilişkisi ve aralarındaki yaş farkı sorularına samimi bir şekilde cevap veren Mardini, evlilik sorularına da “Kendisi benim eşim zaten. Dilara’yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Berdan Mardini markamız için yatırım yaptık, Dünya çapında bir marka yapmak istiyoruz onu. Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu. Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz.” dedi.



İNSAN NAMUSU İLE YAŞAMALI!

Pınar Kerimoğlu’nun, son dönemde tartışma konusu olan Alızade ve Lvbel C5’in ‘Kahpe’ şarkısını sorması üzerine Mardini “90’ların içinde zaten var kahpe kelimesi. Bunların şarkısına bakıyoruz, bunlar mahallelere namusunu satmaya başladı. Vizyon değişince bunlar da değişmeli. İnsan namusu ile yaşamalı. Ahlaki değerlerimiz var bizim. Ne çok aşırıya kaçacaksın, ne de çok aşağıda kalacaksın. Sözlere bakınca kazandığım parayı sürüyorum bilmem neyime diyor. Alın teri ile kazanıyorum ben parayı. Bu yüzden kazandığım parayla da alnımdaki teri siliyorum. Kendileri parayı sildiği o yerle mi kazanıyor? Bu konuları konuştukça ben zarar görüyorum. Konuştukça bir taraf olmak istemiyorum.” dedi.



BURUN ESTETİĞİM VAR

Her soruya içtenlik ile cevap veren Mardini, Pınar Kerimoğlu’nun estetik ve kıllarını aldırma sorularına da “Burun estetiğim var. Bir de botoks yaptırıyorum. Burnum kemerliydi, onu düzelttirdim. Başka da estetiğim yok.” dedi. Kıllarını aldırma sorusuna ise “Çok kıllıydım. Kıl sevmiyorum. Fakirken param yoktu, kıllarımı aldıramıyordum. Parasızlıktan ağdacıya gidiyordum. Dövme yaptırmak istiyordum, kıllardan görünmeyecekti. Spor yapıyorum, koşuyorum ve ter kıl işe birleşince kokuyordu. Bu yüzden kıldan nefret ediyorum.” dedi.

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