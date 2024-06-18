 Berdan Mardini'den aşk açıklaması!



Berdan Mardini, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Tablacı Alaçatı'da sahne aldı.

Misafirler bir yandan mekanın muhteşem lezzetlerini tadarken bir yandan da sanatçının şarkılarıyla çifte bayram yaşamış oldu. Alaçatı'nın gözdesi Tablacı Alaçatı'da unutulmaz dakikalar yaşatan Mardini, hareketli eserleriyle hayranlarını bir dakika oturtmadı.



Dilara Talay'la ayrılan sanatçı, "Yaz aşkı olur mu?" sorusuna, "Aşkı mevsime göre ayıramıyorum. Aşk her zaman aşktır. Şu an hayatımda kimse yok. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemem" yanıtını verdi.



EMEKLİ OLMAYACAĞIM AMA...

Performansıyla hayranlarına muhteşem bir gece yaşatan sanatçı, "Uzun seneler sonra Alaçatı'ya geldim. Burası harika mekan... Buradan hemen İstanbul'a geçeceğim. Orada çocuklarımı alıp Kıbrıs'a gideceğim. Orada da sahnem var. İki gün Kıbrıs'ta kaldıktan sonra İstanbul'daki sahnem için döneceğim. Çok çalışıyorum. Kozmetik firmam var" dedi. Beş yıl sonra bu kadar yoğun tempoyla çalışmayacağını belirten Mardini, "Emekli olmayacağım ama bu kadar tempolu çalışmayacağım" diye konuştu.

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