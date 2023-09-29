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Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı. İşte detaylar...

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı

Ünlü sanatçı, Berdan Mardini yakında çıkaracağı gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı.

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı
Mardini, "Yahu bukadar soğuk hemen gelir mi amanın. Ayrıca arkasındakı fotolarada bakın 50 çeşitten fazla ürün çıkıyor. Mardin'de biliyorsunuz kendi köyümde kurduğum fabrika ve 700 dönüm gül ektim. Hasadımızı tamamladık ve saf dogal gül suyu gül yağı ürünlerimizin içinde olacak. Vallahi bende inanamıyorum bitti sayılır. Mardin'den hammedemızı getirip burada da şirketimiz ve dolum tesisimizi kurduk ve ben bizzat koklayrak harika ürünler için yola çıktım ve şu anda çok heyecanlıyım ama çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı

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