Bensu Soral siyahlar içinde

Bensu Soral, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Bensu Soral’ı karşısında gören sevenleri oyuncu ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren oyuncu, onlarla ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Bensu Soral’ın siyahlar içindeki şık alışveriş stili ve duru güzelliği ise gözlerden kaçmadı.

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