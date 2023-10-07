  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bensu Soral siyahlar içinde

Ünlü oyuncu Bensu Soral siyahlar içinde görüntülendi. İşte detaylar...

Bensu Soral siyahlar içinde

Bensu Soral, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bensu Soral siyahlar içinde
Bensu Soral’ı karşısında gören sevenleri oyuncu ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren oyuncu, onlarla ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Bensu Soral’ın siyahlar içindeki şık alışveriş stili ve duru güzelliği ise gözlerden kaçmadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen aşka geldi
  Magazin

Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen aşka geldi

Selçuk Yöntem hayalini gerçekleştirdi  
  Magazin

Selçuk Yöntem hayalini gerçekleştirdi  

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı

'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı
  Kültür - Sanat

'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı

Ailesi tarafından 'evliliği için veto' yiyen Mehmet Ali Erbil'den sürpriz hamle!
  Magazin

Ailesi tarafından 'evliliği için veto' yiyen Mehmet Ali Erbil'den sürpriz hamle!

Orka Orkestrası'ndan 'Ateş Böceği' sürprizi
  Magazin

Orka Orkestrası'ndan 'Ateş Böceği' sürprizi