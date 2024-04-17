 Bensu Soral'ın yüzündeki kızarıklık dikkat çekti!

Eşi Hakan Baş ile Cannes tatilinden dönen Bensu Soral,



Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.



Yüzündeki kızarıklık dikkat çeken oyuncu

sorulara, "Çok acelem var" diyerek, cevap vermedi.

Soral'ın Nişantaşı kombini dikkat çekti.

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