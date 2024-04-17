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Bensu Soral'ın yüzündeki kızarıklık dikkat çekti!

Bensu Soral'ın yüzündeki kızarıklık dikkat çekti! İşte detaylar...

Bensu Soral'ın yüzündeki kızarıklık dikkat çekti!

Eşi Hakan Baş ile Cannes tatilinden dönen Bensu Soral,

Bensu Soral'ın yüzündeki kızarıklık dikkat çekti!
Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

Bensu Soral'ın yüzündeki kızarıklık dikkat çekti!
Yüzündeki kızarıklık dikkat çeken oyuncu

 Bensu Soral'ın yüzündeki kızarıklık dikkat çekti!

sorulara, "Çok acelem var" diyerek, cevap vermedi.

 Bensu Soral'ın yüzündeki kızarıklık dikkat çekti!

Soral'ın Nişantaşı kombini dikkat çekti.

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