 Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın kızı Ada Yarar Yeni Hayat dizisinde

Oyuncu Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın İngiltere Arts University Bournemounth oyunculuk bölümünden mezun olan kızları Ada Yarar,



GAİN'de yayınlanacak Yeni Hayat dizisi kadrosuna dahil oldu.



BBB Production Yapım imzalı dizide Ada Yarar, Yasemin karakterine hayat verecek.

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