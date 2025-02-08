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Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın kızı Ada Yarar Yeni Hayat dizisinde

Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın kızı Ada Yarar Yeni Hayat dizisinde... İşte detaylar....

Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın kızı Ada Yarar Yeni Hayat dizisinde

Oyuncu Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın İngiltere Arts University Bournemounth oyunculuk bölümünden mezun olan kızları Ada Yarar,

 Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın kızı Ada Yarar Yeni Hayat dizisinde


GAİN'de yayınlanacak Yeni Hayat dizisi kadrosuna dahil oldu.

 Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın kızı Ada Yarar Yeni Hayat dizisinde


BBB Production Yapım imzalı dizide Ada Yarar, Yasemin karakterine hayat verecek.

 

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