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Bennu Gerede: Her gün birkaç defa cinsellik olmalı

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programının bu haftaki konuğu Bennu Gerede'ydi.

Bennu Gerede: Her gün birkaç defa cinsellik olmalı

Bennu Gerede: Her gün birkaç defa cinsellik olmalı

Babam hedoniz biriydi 

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Nasıl bir aileye doğdunuz? " sorusuna karşılık Bennu Gerede "Dışarıdan bakıldığında herkesin özendiği ama görüldüğü gibi değildi. Ben altı aylıkken New York'a taşındık. Babam 40 yaşından sonra çalışmaya başladı. Doktordu ve bu meslekten para kazanılmayacağını düşünüyordu. Yardımsever biriydi. Fakat narsist tarafı vardı. Kendine aşık, entelektüel, hedoniz biriydi. Alkol ve aldatma vardı. Annem önemli bir aileden gelen bir sanatçı. Korku içinde yaşıyorduk." diye cevap verdi. 

Esra Ezmeci, "Neden korku içinde yaşıyorduk dediniz?" sorusuna ise Gerede, şöyle cevap verdi: "Babam kızmasın, şiddet olmasın. 'Masanın üzerindeki bardağı devirdim su döküldü' diye beni aldı balkondan sarkıttı. Böyle tuhaf takıntıları vardı."

Bennu Gerede: Her gün birkaç defa cinsellik olmalı

HER GÜN BİR KAÇ DEFA CİNSELLİK OLMALI

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Sevişirken ölmek istiyorum dediniz. Sizce cinsellik haftada kaç kez olmalı? " sorusuna Bennu Gerede "Her gün bir kaç defa" diyerek yanıtladı.

Ezmeci'nin "Bunun için genç partner gerekir" sözleri üzerine Gerede "Kesinlikle" dedi.

Esra Ezmeci'nin "Oğlunuz kendinden 22 yaş büyük biriyle uzun süre birlikte oldu. Sizin buna yaklaşımınız nasıldı?" sorusuna da samimiyetle "Aşk bu yaşı olmaz" cevabını verdi.

Bennu Gerede: Her gün birkaç defa cinsellik olmalı

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