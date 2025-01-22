Benim için tek duayen Haluk Bilginer’dir

Genellikle İzmir’de oyunculuk kariyerini ve okul hayatını sürdüren oyunculuk sektörünün en genç isimlerinden Nilsu Çağla “Şu sıralar kendime izin verdim. İstanbul’un eşsiz manzarası ve tarihi yerlerini tekrar tekrar gezmek bana çok iyi geliyor. Yaz aylarında çekimlerine başlayacağım yeni projemin öncesinde İzmir ve İstanbul arası mekik dokuyacağım” diyerek sempatik tavırları ile de dikkat çekti.

En büyük hayalinin ise bir gün büyük usta Haluk Bilginer ile ekranlarda olmayı istediğini de sözlerine ekleyen genç oyuncu “Benim için bu sektörde tek duayen Haluk Bilginer’dir” diyerek iddialı sözleriyle de dikkat çekti.

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