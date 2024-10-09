Sibel Can, kadın cinayetleriyle ilgili soruya, "Benim dışımda kimse güvende değil" dedi. Açıklamasıyla eleştirilen sanatçı, kendisini savundu.



Can, "Değer verdiğim tasarımcı Amor Gariboviç’in defilesinde, değerli basın mensuplarını kırmayarak, sorularını yanıtladım. Ben bir sanatçı olarak , toplu taşıma kullanmıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. ‘Güvendeyim’im karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı? Manipüle ederek, söylenilen ve anlatılmak istenen şeyi başka anlamlar yükleyerek servis etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Son zamanlarda çocuklar ve gençler üzerinden yaşadığımız travmatik olaylardan dolayı milletçe hassasiyetimiz en üst noktada, bunu çok iyi anlıyorum.

Bir kadın, bir sanatçı, bir anne olarak; toplumsal konulara, hele ki çocuklara ve gençlere olan duyarlılığım herkesçe malumdur. Saf kötülüğe karşı, hepimizin, herkesin dili sevgi dili olmalıdır. Her zaman gerçekler ve samimi duygular üzerinden iletişimime devam edeceğim… Umarım kadın ve çocuk şiddeti değil tüm canlılara karşı zulüm son bulur ve ADALET yerini bulur" dedi.

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