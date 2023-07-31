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Benim Adım Melek dizisinde Kadriye karakterini canlandıran Hande Kaptan kamp fotoğraflarını paylaştı

Benim Adım Melek dizisinde Kadriye karakterini canlandıran Hande Kaptan kamp fotoğraflarını paylaştı... İşte detaylar...

Benim Adım Melek dizisinde Kadriye karakterini canlandıran Hande Kaptan kamp fotoğraflarını paylaştı

Hande Kaptan, tatilden fotoğraflarını paylaştı.

Benim Adım Melek dizisinde Kadriye karakterini canlandıran Hande Kaptan kamp fotoğraflarını paylaştı
Fenomen olan Benim Adım Melek dizisinde Kadriye karakterini canlandıran Hande Kaptan, kampa gitti.

Benim Adım Melek dizisinde Kadriye karakterini canlandıran Hande Kaptan kamp fotoğraflarını paylaştı
Kırmızı bikini giyen oyuncu, fit fiziğiyle beğeni topladı.

Benim Adım Melek dizisinde Kadriye karakterini canlandıran Hande Kaptan kamp fotoğraflarını paylaştı

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