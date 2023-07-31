Benim Adım Melek dizisinde Kadriye karakterini canlandıran Hande Kaptan kamp fotoğraflarını paylaştı

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Hande Kaptan, tatilden fotoğraflarını paylaştı.

Fenomen olan Benim Adım Melek dizisinde Kadriye karakterini canlandıran Hande Kaptan, kampa gitti.

Kırmızı bikini giyen oyuncu, fit fiziğiyle beğeni topladı.

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