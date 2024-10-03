Beni değil Narin’i hatırlayın! 

Haftalar öncesinden biletleri tükenen sould out gerçekleşen konserde usta sanatçı kostümüne #Narin yazarak bu korkunç cinayeti protesto etti. Usta Sanatçı kucağımıza bile almaya kıyamadığımız çocuklarımıza neler yapıyorlar, onları koruyamadık bizi asla affetmesinler dedi.

Son günlerde yeniden liste başı olan şarkısı Beni Hatırla’ya atıfta bulunan ünlü sanatçı “Beni değil ülkemizdeki kadın ve çocuk cinayetlerini asla unutmamalıyız ve hatta çocuk ve kadınları koruma yasası çıkarılmasını talep ediyorum” dedi.

Adana’lı hayranları tarafından sık sık yoğun sevgi gösterilerine maruz kalan Ünlü Diva Nazan Öncel biss yaparak sahneden ayrıldı.

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