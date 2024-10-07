  Bengü'nün çocuklarıyla AVM keyfi

Bengü, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Çocukları Zeynep ve Selim ile objektiflere poz veren ünlü şarkıcı, "Bugünü çocuklarıma ayırdım. Konserlerimden fırsat bulduğum her süreyi çocuklarımla ve ailemle geçiriyorum" dedi.

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