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Bengü'nün çocuklarıyla AVM keyfi

Ünlü şarkıcı Bengü'nün çocuklarıyla AVM keyfi. İşte detaylar...

Bengü'nün çocuklarıyla AVM keyfi

Bengü, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de görüntülendi.

  Bengü'nün çocuklarıyla AVM keyfi

Çocukları Zeynep ve Selim ile objektiflere poz veren ünlü şarkıcı, "Bugünü çocuklarıma ayırdım. Konserlerimden fırsat bulduğum her süreyi çocuklarımla ve ailemle geçiriyorum" dedi.

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