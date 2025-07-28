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Bengü Beker’den limuzinde Pişman Boy partisi

Bengü Beker’den limuzinde Pişman Boy partisi. İşte detaylar...

Bengü Beker’den limuzinde Pişman Boy partisi

Türkçe Pop Müziği’nin yeni ve güçlü sesi Bengü Beker, Bir Yol Bu albümünün ikinci klibini Pişman Boy şarkısına çekti.

 Bengü Beker’den limuzinde Pişman Boy partisi

Renkli ve limuzinde parti konseptli klipte Beker’e; Mabel Matiz, Müjde Uzman, Aşkım Kapışmak ve Dilhan Şeşen gibi ünlü isimler de eşlik etti.

 Bengü Beker’den limuzinde Pişman Boy partisi

‘Sana Yıldızları Ödediğimden’ ve ardından peşi sıra yayınladığı tekliler ile güçlü bir çıkış yakalayan, Türkçe Pop’un iddialı seslerinden Bengü Beker, ikinci klibiyle yazın ruhunu yakalıyor. Pose Records imzalı albümün ikinci klibini, sözü ve müziği Mabel Matiz’a ait olan Pişman Boy şarkısına çeken Bengü Beker, klipte renkli bir dünyayı dinleyiciye sunuyor.

 Bengü Beker’den limuzinde Pişman Boy partisi


Klibin ilk yarısında pembe peruğu ve parti elbisesiyle kamera karşısına geçen Beker’e, Mabel Matiz, Müjde Uzman, Aşkım Kapışmak ve Dilhan Şeşen eşlik ediyor.

 Bengü Beker’den limuzinde Pişman Boy partisi

Klibin başrolünde ise Bengü Beker’le birlikte oyuncu Halil Aksoy yer alıyor. “Pişman Boy”u limuzinle kaçıran Bengü Beker, klipte ayrıca şoför kılığına girerek de izleyiciye sürpriz yapıyor.

 Bengü Beker’den limuzinde Pişman Boy partisi


Berk Kuruçay’ın yönetmenliğini yaptığı ve renkli bir yaz rüyasını paylaşan klip, 28 Temmuz tarihinde tüm platformlarda yayında!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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