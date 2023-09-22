Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine sürpriz oyuncu

26 Eylül Salı akşamı yayınlanacak yeni sezonun 3 bölümde karşımıza çıkacak olan güzel oyuncu, Berfin karakterine hayat verecek.

Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel’in kaleme alıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

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