 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni transfer

Ekranların başarılı oyuncusu Ozan Akbaba Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna dahil oldu.

atv’nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna Ozan Akbaba 5 Aralık Salı günü yayınlanacak 48'inci bölümde dahil oldu.

Azeri bir iş adamı Emiraslan Gardaşov karakterine hayat verecek olan oyuncu Cezayir Türk’ün üstüne kurulan oyunları bozacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.