  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni transfer

'Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni transfer... İşte detaylar...

'Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni transfer

Ekranların başarılı oyuncusu Ozan Akbaba Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna dahil oldu.

 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni transfer

atv’nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna Ozan Akbaba 5 Aralık Salı günü yayınlanacak 48'inci bölümde dahil oldu. 

 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni transfer

Azeri bir iş adamı Emiraslan Gardaşov karakterine hayat verecek olan oyuncu Cezayir Türk’ün üstüne kurulan oyunları bozacak.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk'den ilk açıklama geldi
  Gündem

Mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk'den ilk açıklama geldi

Hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'ın yaşadığı heyecanı anlattı
  Magazin

Hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'ın yaşadığı heyecanı anlattı

Zeynep Mansur yeni teklisini tanıttı!
  Magazin

Zeynep Mansur yeni teklisini tanıttı!

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı
  Magazin

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı
  Magazin

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı

Bircan Bali hayatındaki büyük değişimi açıkladı!
  Magazin

Bircan Bali hayatındaki büyük değişimi açıkladı!