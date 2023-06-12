Belgrad Ormanı’nda orman banyosu



Spor giyim markası Seamlesstance’in, Fonsiyonel Tıp Beslenme Uzmanı İlker Çağlayan ile Belgrad Ormanı’nda düzenlediği Orman Banyosu’na; Bütünsel Enerji Terapisti, Klinik Aromaterapist Ayşe Tolga, ünlü Şef ve Wellbeing Uzmanı Pelin Bozkurt Bilgiç, Fonksiyonel Tıp Koçu Ebru Zeynep Altay, dünyaca ünlü Fotoğraf Sanatçısı Çiler Geçici, Modacı Şebnem Çapa ve eşi Celal Çapa, T.I.M.E. PR CEO’su Mine Kalpakçıoğlu ve markanın kurucusu Selen Alaftargil katıldı.

Davetliler, Seamlesstance’in konforlu spor kıyafetleri ile programda yer alan yürüyüş, egzersiz, meditasyon aktivitelerine katılarak doğada harika bir deneyim yaşadılar.

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