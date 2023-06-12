  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Belgrad Ormanı’nda orman banyosu

Global Wellness Day, evrensel bir hayal olan daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşamı desteklemeye adanmış uluslararası bir sosyal proje. T.I.M.E. PR, Seamlesstance ile birlikte Belgrad Ormanı’nda etkinlik düzenledi.

Belgrad Ormanı’nda orman banyosu


Spor giyim markası Seamlesstance’in, Fonsiyonel Tıp Beslenme Uzmanı İlker Çağlayan ile Belgrad Ormanı’nda düzenlediği Orman Banyosu’na; Bütünsel Enerji Terapisti, Klinik Aromaterapist Ayşe Tolga, ünlü Şef ve Wellbeing Uzmanı Pelin Bozkurt Bilgiç, Fonksiyonel Tıp Koçu Ebru Zeynep Altay, dünyaca ünlü Fotoğraf Sanatçısı Çiler Geçici, Modacı Şebnem Çapa ve eşi Celal Çapa, T.I.M.E. PR CEO’su Mine Kalpakçıoğlu ve markanın kurucusu Selen Alaftargil katıldı.

Belgrad Ormanı’nda orman banyosu

Davetliler, Seamlesstance’in konforlu spor kıyafetleri ile programda yer alan yürüyüş, egzersiz, meditasyon aktivitelerine katılarak doğada harika bir deneyim yaşadılar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hamile Atiye seyircileri coşturdu
  Magazin

Hamile Atiye seyircileri coşturdu

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı
  Magazin

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak
  Magazin

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı

Sıla yaz turnesine başladı
  Magazin

Sıla yaz turnesine başladı

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje
  Magazin

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje