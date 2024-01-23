Belçim Bilgin, Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin "İsminin önüne bir isim daha koymuşsun..." yorumuna şu yanıtları verdi ve isminin "Bi" olacağını söyledi.

Belçim Bilgin: "Daha henüz olmadı ama düşünüyorum, Bi... Merhaba Bi mesela... İsimlerimizin bir önemi yok, ismime çok aşığım..."

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