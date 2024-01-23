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Belçim Bilgin ismini değiştiriyor! Sebebine şaşıracaksınız!

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin ismini değiştiriyor! İşte detaylar...

Belçim Bilgin ismini değiştiriyor! Sebebine şaşıracaksınız!

Belçim Bilgin, Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin "İsminin önüne bir isim daha koymuşsun..." yorumuna şu yanıtları verdi ve isminin "Bi" olacağını söyledi.

 Belçim Bilgin ismini değiştiriyor! Sebebine şaşıracaksınız!

Belçim Bilgin: "Daha henüz olmadı ama düşünüyorum, Bi... Merhaba Bi mesela... İsimlerimizin bir önemi yok, ismime çok aşığım..."

 

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