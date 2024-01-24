 Belçim Bilgin'in yüzündeki değişim dikkat çekti

NTV'de hafta içi her gün Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen Bambaşka Sohbetler'in konuğu Belçim Bilgin oldu.

Açıklamalarıyla damga vuran oyuncunun,

yüzündeki değişim dikkat çekti.



Bilgin'in yüzü sosyal medyada da konuşuldu.

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