Beklenen dönüş nihayet gerçekleşiyor

Şair, besteci, şarkı sözü yazarı, yorumcu ve televizyon spikeri Şebnem Kısaparmak, müzisyen kimliğine kaldığı yerden devam etmek için kolları sıvadı ve yıllar sonra yeniden mikrofon başına geçti.

“Bir Şiirdi Yokluğun”, “Hüzzam Sevda” ve “Yıldız Gibi” albümleri büyük ses getiren ve rekor satış rakamlarına ulaşan Şebnem Kısaparmak, halkımızın yürek tellerini titretti. “Gurbet Gelini”, “Seni Seviyorum”, “Bu Bayram da Gelemedim Anne” adlı şiir ve aşk temalı şarkılarıyla hafızalara kazınan çok yönlü sanatçının beklenen albümünde büyük bir sürprizi var.

ÖZLENEN İKİLİDEN SÜRPRİZ DÜET!

Sevilen sanatçı, albümünün çıkış şarkısı olan “Gönül Misafiri”nde, Türk Halk Müziğinin değerli ismi ve eşi Fatih Kısaparmak ile tadına doyulmaz bir düete imza atıyor. Söz ve müziği Adnan Ergil’e ait olan eser, besteci tarafından Şebnem ve Fatih Kısaparmak için özel olarak yapıldı. Bu başarılı çiftin düetiyle taçlanan eserin klip yönetmeni Ali Eşitmez.

ALBÜMDE SÜRPRİZLER BİTMİYOR

Bir diğer sürpriz de 8 eserden oluşan albümdeki 7 şarkının aranjörlüğünü, çiftin oğulları Kaan Kısaparmak’ın üstlenmiş olması.

Şebnem Kısaparmak, Sezen Aksu’nun en sevilen eserlerinden olan “Hata” ve yine Aksu’nun Zülfü Livaneli ile ortak ürünü olan “Belalım” ile, Şakir Askan’ın sözlerini yazdığı ve Burhan Bayar’ın bestelediği “Unutamadım (Kaç Kadeh Kırıldı)” eserlerini, ustalara saygı çerçevesinde yeniden yorumluyor. Sanatçı, albüme adını veren “Beraber Olsun” eserinde de Sezen Aksu ve Müslüm Gürses’e şarkısıyla selam gönderiyor. Albümdeki diğer çalışmaların şarkı sözü, şiir ve bestelerinde, ağırlıklı olarak Şebnem ve Fatih Kısaparmak imzaları yer alıyor.

"Beraber Olsun" albümü ve albümün ilk klibi olan “Gönül Misafiri” şarkısı, 30 Mayıs Perşembe günü tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.