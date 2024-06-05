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Beklenen albümün açılış şarkısı Tan Taşçı’dan geldi

“Söz ve Seda Akay” albüm projesinin çıkış şarkısı Tan Taşçı’dan geliyor.

Beklenen albümün açılış şarkısı Tan Taşçı’dan geldi

 

"Deli Mavi, Beyaz Sevda, Haktan, Sebebim, Gözü Kör Olası, Yalancı Ayrılık, Sesini Duyur” gibi sayısız hit şarkıyla müzik dünyasına unutulmaz eserler kazandıran söz yazarı Seda Akay’ın en duygusal şarkılarından “Zorlu Sevdam”, bu kez Tan Taşçı yorumuyla müzikseverler ile buluşuyor.

Beklenen albümün açılış şarkısı Tan Taşçı’dan geldi

Efsane şarkıların söz yazarı Seda Akay'ın arşiv niteliği taşıyan albümü birbirinden dev sanatçıların yorumuyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Beklenen albümün açılış şarkısı Tan Taşçı’dan geldi

Tüm sözlerini Akay’ın yazdığı, Niran Ünsal, Garo Mafyan, Bülent Özdemir, Ozan Çolakoğlu, Ahmet Kaya, Burçin Birben, Cenk Taşkan, Tamer Özkan gibi usta müzisyenlerin bestelediği şarkılardan oluşan “Söz ve Seda Akay" albümü bu yaza damgasını vurmaya aday. Yirmi sanatçının yer aldığı albümün açılış şarkısı ise Tan Taşçı'nın yorumuyla "Zorlu Sevdam" oldu.

Beklenen albümün açılış şarkısı Tan Taşçı’dan geldi

1996 yılında Seda Akay’ın sözlerini yazdığı, Niran Ünsal’ın besteleyip, yorumladığı şarkı, yepyeni versiyonuyla adından söz ettirecek.  Düzenlemesi Taner Günüç’e ait olan zamansız hitin Tan Taşçı versiyonu merakla beklenirken sanatçı şarkıyı konserlerinde de söylemeye başladı.

Beklenen albümün açılış şarkısı Tan Taşçı’dan geldi'ZORLU SEVDAM' KALBİMDE İZ BIRAKTI

Tan Taşçı; “Zorlu Sevdam”ın bendeki yeri çok ayrı, şarkının duygusunu çok seviyorum. Kalbimde yarattığı hislerle yorumlamaktan keyif aldım. Konserlerde de söylemeye başladık.” diyerek şarkının ve projenin kendisindeki anlamını dile getirdi.

 

 

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