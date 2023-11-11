Begüm Kulüp 18. yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı

Bahem Tekstil’in sahibi iş insanı Mehmet Kulüp ve Emel Kulüp çiftinin kızları Begüm Kulüp yeni yaşını arkadaşları ile birlikte kutladı.

18 yaşına basan Begüm Kulüp yaklaşık 10 kız arkadaşı ile birlikte Yeniköy’de bulunan Gazebo Restoranda akşam yemeği yedikten sonra doğum günü pastasını üfledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.