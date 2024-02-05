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Bee Beauty’den Sevgililer Günü’ne özel hediye setleri

El, cilt ve saç bakım ürünleri ile beğeni toplayan Bee Beauty markasının Sevgililer Günü için hazırladığı hediye setleri Türkiye’nin kişisel bakım marketi Gratislerde satışa sunuldu.

Bee Beauty’den Sevgililer Günü’ne özel hediye setleri

Gratis’in özellikle ürünlerinin kokuları ile dikkat çeken Bee Beauty markası, Sevgililer Günü’ne özel 6 farklı hediye seti hazırladı. Bee Beauty’nin Sevgililer Günü’nde de kendine ve sevdiklerine güzel bakmak isteyenler için saç bakımından el bakımına, cilt bakımından vücut bakımına kadar hazırladığı hediye setleri Sevgililer Günü için hediye arayanlara alternatif oluşturuyor. 

Bee Beauty’den Sevgililer Günü’ne özel hediye setleri

Tüm dünyada her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü için hazırlanan Bee Beauty hediye setleri arasında; Affinitiy Parfüm ve Body Mist Seti, Etenity Parfüm ve Body Mist Seti, Pink Clouds Vücut Peeling ve Losyon Seti, El Kremi ve Lip Balm Seti, Sedefli Duş Jeli ve Saç Parfümü seti ile Duş Jeli ve Vücut Losyon seti bulunuyor.  

Hem kadınlar hem de erkekler için birbirinden farklı seçeneklerin bir arada bulunduğu Bee Beauty hediye setleri 59,50 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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