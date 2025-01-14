 Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı! Gözler o isimleri aradı!

Bedia Ener Öztep, (70) hayatını kaybetti.



Oyuncu, Nişantaşı Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.



'Yaprak Dökümü' dizisinde hayat verdiği Neyyir Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Öztep'in cenazesine sanat camiasından çok az ismin katılması dikkat çekti.



Gözler 'Yaprak Dökümü' dizisinde yer alan Deniz Çakır, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Bennu Yıldırımlar ve Seda Demir gibi isimleri aradı.

Cenazeye katılan Halil Ergün ise, "Bilemem onların tasarrufudur" dedi.

Cenazeye Ayşen İnci,

Volkan Severcan ve Helin Kandemir gibi isimler katıldı.

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