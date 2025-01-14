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Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı! Gözler o isimleri aradı!

Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı! İşte detaylar...

Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı! Gözler o isimleri aradı!

Bedia Ener Öztep, (70) hayatını kaybetti.

Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı! Gözler o isimleri aradı!
Oyuncu, Nişantaşı Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

 Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı! Gözler o isimleri aradı!


'Yaprak Dökümü' dizisinde hayat verdiği Neyyir Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Öztep'in cenazesine sanat camiasından çok az ismin katılması dikkat çekti.

 Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı! Gözler o isimleri aradı!


Gözler 'Yaprak Dökümü' dizisinde yer alan Deniz Çakır, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Bennu Yıldırımlar ve Seda Demir gibi isimleri aradı.

 Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı! Gözler o isimleri aradı!

Cenazeye katılan Halil Ergün ise, "Bilemem onların tasarrufudur" dedi.

 Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı! Gözler o isimleri aradı!

Cenazeye Ayşen İnci,

Bedia Ener Öztep son yolculuğuna uğurlandı! Gözler o isimleri aradı!

Volkan Severcan ve Helin Kandemir gibi isimler katıldı.

 

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