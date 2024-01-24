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Bebem Natural Lohusa’nın eğlenceli sahnelerinde

Gücünü doğallığından alan bebek bezi markası Bebem Natural, yılın merakla beklenen filmi Lohusa’ya ürün entegrasyonları ile sponsor oldu. Gupse Özay’ın senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı Lohusa filminde Bebem Natural yeni anne olan ve bebeğinin üzerine titreyen Burcu karakterinin de en büyük destekçisi oluyor. 

Bebem Natural Lohusa’nın eğlenceli sahnelerinde

Bebekleri için en iyisini arayan annelere doğallık ve kaliteyi aynı anda sunmayı hedefleyen ve annelik kadar doğal olan Bebem Natural, marka yüzü olan Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa’ya ürün entegrasyonları ile sponsor oldu. 

Bebem Natural Lohusa’nın eğlenceli sahnelerinde

Ürün entegrasyonuyla filmde yer alan Bebem Natural, Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolde oynadığı Lohusa’da yine ünlü oyuncunun canlandırdığı ve yeni anne olan Burcu karakterinin en büyük destekçisi oluyor. Burcu karakteri bebeği için film boyunca Bebem Natural markasını kullanıyor. Filmde Gupse Özay’ın canlandırdığı Burcu karakteri ile Onur Gürçay’ın canlandırdığı eşi Onur arasında geçen Bebem Natural diyalogları ise izleyiciyi kahkahaya boğacak. Yılın merakla beklenen komedi filmi Lohusa bol kahkahasıyla 19 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. 

Bebem Natural bebek bezleri, içeriğinde bulunan doğal bambu lifleri ile hızlı emicilik sağlarken, cilde temas eden üst yüzeyinde kullanılan organik pamuk özü ile bebeklerin cildini kuru tutuyor.

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