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Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi

Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri FRAY BEAUTY BEBEK’in açılış davetinde buluştu.

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi

Mimarisinden hizmet kalitesine sektöre yeni bir soluk getirmek amacıyla hizmet vermeye başlayan FRAY BEAUTY BEBEK’in kurucuları Ali Turan ve mimar oğlu Baturan Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette Ebru Erberdi, konuklar için özel bir menü hazırladı.  Birbirinden özel lezzetler ve Onur Seçkin’in DJ & Perküsyon performansı eşliğinde eğlenceli bir şekilde gerçekleşen davet tüm katılımcılardan tam not aldı. 

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdiDavette biraraya gelen hanımlar,  en son teknolojiye sahip cihazlar ve kişisel bakımlarla ilgili bilgi aldılar. Davette, merkezin deneyimli güzellik uzmanları konuklarla tek tek ilgilenirken, hanımların uygulamalar hakkındaki sorularını da cevapladılar. 

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi

Fray Beauty Bebek açılış davetine katılan isimler arasında Gökçe Akyıldız, Simay Kamer, Burcu Şendir, Eda Güzelcik, Alara Mildon, Arzu Kunt, Ebru Erberdi, Neva Dürüst, Duygu Genç, Eylül Aydın, Beyza Yaşar,, Suna Kuçuroğlu, Merve Domaç, Tarık Ündüz, Nazlı Denge yer aldı.

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi

Nail Art, Manikür – Pedikür, Kuaför, Makyaj, Cilt Bakımı, Lazer Epilasyon, Kaş – Kirpik ve Kalıcı Makyaj hizmetine kadar tüm alanlarda hizmet veren FRAY BEAUTY BEBEK güzellik tutkunlarına unutulmaz bir deneyim vaad ediyor. 

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