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Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz aylarda evlendi. Bebek beklediği ortaya çıkan çiftten Pamuk, ilk hamilelik fotoğrafını yayınladı.

Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile

Birçok dizide rol alan Melisa Aslı Pamuk ile dünya evine girdiği milli futbolcu Yusuf Yazıcı gündeme gelmeye devam ediyor. Çift, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. 

Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile

İLK HAMİLELİK KARESİ

4 ay evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın bebek beklediği öğrenilmişti. Anne olmak için gün sayan Pamuk'un paylaştığı karede belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile

 

 

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