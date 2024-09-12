Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile

Birçok dizide rol alan Melisa Aslı Pamuk ile dünya evine girdiği milli futbolcu Yusuf Yazıcı gündeme gelmeye devam ediyor. Çift, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

İLK HAMİLELİK KARESİ

4 ay evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın bebek beklediği öğrenilmişti. Anne olmak için gün sayan Pamuk'un paylaştığı karede belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.