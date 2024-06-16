Bayramın lezzet durağı Dönerci Maydanoz Ali

Hem bayram gezilerinin lezzetli durağı olan hem de bayram sofralarını şenlendiren Dönerci Maydanoz Ali, Kurban Bayramı coşkusunu sevdiklerinizle birlikte yaşamanız için sizi bekliyor.

Kurban bayramına sayılı günler kala gezilecek yer ve mekânlar da belirlendi. Kurban bayramı tatilinde tüm gün misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Dönerci Maydanoz Ali, bu bayramda da lezzet durağı haline geliyor.

Dönerci Maydanoz Ali’nin ustaları tarafından özenle marina edilerek döner ocaklarında ağır ağır pişirilen et dönerler, özel tariflerle hazırlanıyor. Damaklarda unutulmaz tat bırakan Dönerci Maydanoz Ali, geleneksel yöntemlerle hazırlanan et dönerlerimiz ve modern sunumlarımızla bayram sofralarınıza farklılık katıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.