BAYOU Villas Netflix'in popüler reality şovu ‘Dubai Bling'in ünlü oyuncularını Antalya'da ağırlayacak

Netflix’in gösterişli ve lüks yaşamıyla tanınan Dubai’nin en zengin sakinlerinin maceralarını anlattığı ‘Dubai Bling’ reality şovunun ünlü isimleri tatillerini geçirmek üzere misafirlerine ayrıcalıklı bir konaklamaya deneyimi sunan BAYOU Villas by Lara Barut Collection’a geliyor.

Büyük bir hayran kitlesine rakip olan ve dünyada milyonlarca kez izlenen ‘Dubai Bling’, bu göz alıcı kentin en zengin ve tanınmış isimlerinin parıltılı yaşamlarını, kimi zaman neşeli sohbetlerini kimi zaman da hararetli tartışmalarını içeren sürükleyici serilerden oluşuyor.

BAYOU Villas’ın sunduğu kişiye özel hizmetlerle unutulmaz bir tatil geçirecek reality şovun yıldızlarından Farhana Bodi ünlü bir blogger, influencer ve Dubai sosyetesinin aranılan isimlerinden. Serinin izleyicilerde büyük merak uyandıran karakteri Ebraheem Husni Al-Samadi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin ünlü şirketi Forever Rose’un kurucusu, CEO’su ve aynı zamanda Dubai ile ABD arasında mekik dokuyan ünlü bir iş insanı. Uluslararası üne sahip DJ Bliss (Marwan Younes Parham) ise Quincy Jones, Sean Paul, Usher, Kanye West, Flo Rida ve Black Eyed Peas dünyaca ünlü isim ve gruplarla gerçekleştirdiği projelerle ve aldığı prestijli müzik ödülleriyle de adından söz ettiren bir isim.

Tatillerini Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’da, Akdeniz’in eşsiz doğasıyla içe içe bir konumda bulunan, geniş ve konforlu alanlarıyla pek çok ayrıcalıklı seçenekler sunan BAYOU Villas’ta geçirecek bu üç ünlü isim otelin kişiye özel sunduğu hizmetlerle hem dinlenip hem de yeni projeleri için enerji depolayacak.

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