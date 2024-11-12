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Baturay Özdemir’in Türkiye turnesine yoğun ilgi

Stand-up gösterileri ile büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Baturay Özdemir, tüm hızıyla Türkiye turnesine devam ediyor.

Baturay Özdemir’in Türkiye turnesine yoğun ilgi

Hazırladığı şakalarla gittiği her şehirde kendisini izlemeye gelen binlerce hayranını kahkahaya boğan Baturay Özdemir, sold out serilerine devam ederek en çok bilet satan komedyenler arasında ilk sırada yer alıyor.

Baturay Özdemir’in Türkiye turnesine yoğun ilgi

Türkiye turnesine devam edecek olan Baturay Özdemir, sırasıyla 15 Kasım’da İstanbul DasDas Sahnesi’nde, 22 Kasım’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 25 Kasım’da İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 2 Aralık’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda, 5 Aralık’ta ise Antalya Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

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