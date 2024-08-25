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Baturay Özdemir ile Harbiye’de kahkaha tufanı

Baturay Özdemir ile Harbiye’de kahkaha tufanı. İşte detaylar...

Baturay Özdemir ile Harbiye’de kahkaha tufanı

Başarılı komedyen Baturay Özdemir, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Baturay Özdemir ile Harbiye’de kahkaha tufanı

 

Başarı basamaklarını hızla tırmanarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Baturay Özdemir, ilk Harbiye gösterisinde hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı.

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