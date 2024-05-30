 Baturay Özdemir'den rekor

Baturay Özdemir, geçtiğimiz akşam Tim Maslak Show Center’da sahne aldı.



Hazırladığı şakalarla kendisini izlemeye gelen binlerce hayranını kahkahaya boğan Baturay Özdemir, performansıyla alkışlandı.

2023 verilerine göre Türkiye'de en çok bilet satan komedyenler arasında ilk sırada yer alan Baturay Özdemir, "Bu başarı hepimizin, hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

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