  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Baturay Özdemir'den rekor

Baturay Özdemir, 2023 verilerine göre Türkiye'de en çok bilet satan komedyenler arasında ilk sırada yer aldı. İşte detaylar...

Baturay Özdemir'den rekor

Baturay Özdemir, geçtiğimiz akşam Tim Maslak Show Center’da sahne aldı.

Baturay Özdemir'den rekor
Hazırladığı şakalarla kendisini izlemeye gelen binlerce hayranını kahkahaya boğan Baturay Özdemir, performansıyla alkışlandı.

 Baturay Özdemir'den rekor

2023 verilerine göre Türkiye'de en çok bilet satan komedyenler arasında ilk sırada yer alan Baturay Özdemir, "Bu başarı hepimizin, hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
  Gündem

Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Doğu Demirkol sevgilisi Ayşe Kırca ile nasıl tanıştığını ilk kez açıkladı!
  Magazin

Doğu Demirkol sevgilisi Ayşe Kırca ile nasıl tanıştığını ilk kez açıkladı!

Müjde Ar'dan gençlere tavsiye
  Magazin

Müjde Ar'dan gençlere tavsiye

Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu
  Magazin

Ünlü model Pınar Tartan şarkıcı oldu

Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması!
  Magazin

Leyla Feray ile dokuz yıldır birlikte olan Serhat Teoman'dan evlilik açıklaması!

Erol Evgin yaz turnesi başladı
  Magazin

Erol Evgin yaz turnesi başladı