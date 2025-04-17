 Baturay Özdemir'den dijital sürpriz ve dizi müjdesi!

Türkiye’nin en sevilen stand-up sanatçılarından Baturay Özdemir, Etiler’de bir vegan restoran çıkışında objektiflere yansıdı.

Sağlıklı bir yaşam sürecine girdiğini belirten Özdemir, “Hayatımın bu evresindeyim. Sağlığıma dikkat etmeye, kendimi önemsemeye çalışıyorum” dedi. İki yıldır kapalı gişe sahnelenen stand-up gösterisinin özel bir çekimle dijital platforma taşınacağını duyuran Özdemir, gösterinin adının “Şeytan Çocuk” olacağını açıkladı. Gösteri, 29 Nisan Salı akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde kaydedilecek.

Gösteri ismine dair esprili bir açıklama da yapan Özdemir, “Kuşak çatışmasıyla biraz kafayı bozdum. Çocuk yetiştirme anlayışı çok değişti. Bazı çocuklar yaramaz olur ya, ben de öyleydim. Şimdiki çocuklar ise daha zeki; şeytan değiller ama kesinlikle haylazlar,” dedi.

Biletx tarafından en çok bilet satan komedyen plaketine layık görülen Özdemir, “Bunu duyduğumda çok şaşırdım. ‘Yok artık’ dedim ama gerçekten öyleymiş. Gösterilerime gelen herkese çok teşekkür ederim. Hiç pazarlama yapmadan, samimiyetle bu noktaya geldik. İzleyiciler tekrar tekrar geliyor” sözleriyle başarısının sırrını anlattı.

Dijital projelere dair de konuşan Özdemir, “Daha önce dijital platforma gösterimi ücretsiz sundum. Herkes izlesin, beni tanımak isteyen tanısın diye. Şimdi ücretli olacaksa gerçekten iyi bir iş olmalı. Vicdanımın el verdiği bir şey yapmak istiyorum, bu yüzden üzerinde çalışıyorum” dedi.

YENİ D İZİSİ YOLDA!

Ayrıca bir dizi projesi müjdesini de veren Özdemir, şunları söyledi: “Benim babam jandarmaydı; iki yıl doğuda, iki yıl batıda görev yapıyordu.. Olgunlaşma sürecim Ankara’da geçti. Eskişehirliyim ama kendimi Ankaralı olarak tanımlarım. Orada arkadaş çevrem, yaşantım, hikâyelerim oluştu. Türkiye'nin adeta bir özeti niteliğinde anekdotlarım var. Kendi hayatımı anlatmayacağım; fakat Ayrancı’da geçen bir hikâyeyi ekrana taşıyacağım. Abartılı ya da absürt değil; tam aksine, çok gerçek bir komedi olacak.”

Sinemadaki ekonomik zorluklara da değinen Özdemir, “Komedi sübjektif bir şey. Herkesin güldüğü şey farklı. Seyirciye ulaşıyorsa başarılıdır. Sanatta kutuplaşma yaratmak çok yanlış, bu durum ülkeyi de kültürü de yıpratır” dedi.

Kendisine ilham veren komedyenlerle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Benim fikir ağabeylerimin yüzde 85’i ölü. Onlar yazar, düşünür, çizer insanlar. Yaşayanlara da büyük saygım var ama ben çoğunlukla geçmiştekilere dönüp bakıyorum.”

İHANETİ ARTIK ÇOK ÖNEMSİYORUM

Özel hayatına dair sorulara ise açık sözlü yanıtlar veren Baturay Özdemir, popülerliğin zorluklarını şöyle dile getirdi: “Bu işler ince işler. Dikkatli olmak gerekiyor. Ben de kendi sınırlarımı görmüş oldum. Eskiden ihaneti çok önemsemezdim ama şimdi çok önemsediğim bir yerdeyim.”



GÜLMEK DAHA ZOR ÇÜNKÜ VİCDANLIYIZ

“Hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise esprili bir yanıt verdi: “Einstein’ın görelilik kuramı… Varmışım, yok muşum?”“Güldürmek mi zor, ağlatmak mı?” sorusu üzerine de Özdemir şu sözlerle yanıtladı: “Gülmek daha kolay değil. Vicdanlı bir toplumuz, vicdanlı insanlar çok kolay gülemez.”

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