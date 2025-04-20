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Baturay Özdemir'den 2 ayda 20 gösterilik dev turne!

Baturay Özdemir'den 2 ayda 20 gösterilik dev turne! İşte detaylar...

Baturay Özdemir'den 2 ayda 20 gösterilik dev turne!

Ünlü komedyen Baturay Özdemir, izleyiciyi kırıp geçiren stand-up gösterisiyle Türkiye turnesine çıkıyor.

 Baturay Özdemir'den 2 ayda 20 gösterilik dev turne!


İki yıldır kapalı gişe sahnelenen gösterisini 29 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde Şeytan Çocuk adıyla hem sahneleyecek hem de dijital bir kanal için kayda alacak olan Özdemir, ardından Mayıs ve Haziran aylarında 18 şehirde 20 gösteri gerçekleştirecek.

 Baturay Özdemir'den 2 ayda 20 gösterilik dev turne!

Sivas, Kayseri, Kütahya, Sakarya, Sinop, Samsun, Manisa, Bursa, Eskişehir, Ankara, Adana, Antalya ve Denizli gibi şehirlerde izleyiciyle buluşacak olan Baturay Özdemir, yine kahkaha dolu anlara imza atacak.

 Baturay Özdemir'den 2 ayda 20 gösterilik dev turne!

Şeytan Çocuk adlı gösteride bu kez politik göndermeler yerine kuşak çatışmaları, evlilik, ilişkiler, ebeveynlik ve toplumsal paradokslar üzerine keskin tespitler yer alıyor. Biletix'te Yılın Etkinliği plaketine layık görülen gösteri, her sahnesinde izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor.

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