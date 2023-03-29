SnobMagazin.com

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay'dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor. Aslanpay, sevgilisi Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. Karacakaya da şiddet gördüğü video'yu paylaştı. İşte detaylar...

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay&#039;dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

Ayşe Aslanpay, sevgilisi Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay&#039;dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

Karacakaya ise şiddet iddiasını kesin bir dille reddederek kendisinin darp edildiğini ve hukuki sürecin başlatıldığını ifade etti.

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay&#039;dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

İddiaları yalanlayan Karacakaya, "Öncelikle şahsıma yapılan iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını bilmenizi isterim. Altır aydır süre gelen ilişkimizin bu duruma gelmesi ne yazık ki çok üzücü. Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiç bir darp izi bulunmamaktadır. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır. Söylediğim her şeyin kamera görüntüleri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı" dedi.

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay&#039;dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

Sözlerine devam eden oyuncu, "Uzaklaştırma kararı almama rağmen defalarca otoparkıma gizlice girip kapımı yumrukladığı ailemin evine gidip onları rahatsız ettiği, iş yerimize gelip beni çok zor durumlarda bırakmasına rağmen şikayet etmeyip sabırlı davranmıştım. Mesajlarına düne kadar cevap vermedim ve bu asılsız iddialarla karşı karşıya kaldım. Özel hayatımın her zaman gizli kalmasına özen gösterdim. Özellikle birlikte olduğum kadının bana yaşattığı olumsuz olayları asla paylaşmak istemezdim... Fakat şahsıma yapılan asılsız iddialardan dolayı gerçekleri iddia olarak değil kanıtlı bir şekilde paylaşmak durumundayım. Her zaman sabrımı korumaya, karşımdaki insanın kadın olduğunu düşünerek zarar görmemesi için susmaya özen gösterdim. Ama artık gereği yapılması için tüm başvurularımı ilgili birimlere yapmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.
Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay&#039;dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

BOYNUNDAKİ İZLER DİKKAT ÇEKTİ

Karacakaya daha sonra sevgilisinin evinin kapısını yumrukladığı ve tartıştığı görüntüleri yayınladı.

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay&#039;dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

Oyuncunun otoparkta sevgilisiyle tartıştığı görüntüde Karacakaya'nın boynundaki tırnak izleri görüldü.

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay&#039;dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

Ünlü isim, sevgilisinin şubat ayında çektiği söylenen ve şiddet görmediğini belirttiği bir videoyu da yayınladı.
Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay&#039;dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

"VİDEOYU ZORLA ÇEKTİRDİ"

Şiddet görmediğini belirttiği videosuyla ilgili de konuşan Aslanpay, "O videoyu bana zorla çektirdi. Orada küpemin teki bile yok, darp edilmişim ve iyi bir durumda değilim. Hakkımı aramaya devam edeceğim. Hiçbir şekilde susmayacağım. O videosunun bir gün medyanın eline düşeceğini bildiği için bana şiddet uyguladı. Bana videoyu çektirdiği ev bile kendisinin evi, can güvenliğim yoktu. Otoparkta zorla çektiği videoda da kıskançlık krizi geçirerek beni kışkırttı. Bana hakaretler ederek onun üzerine yürümemi sağladı. Otoparktaki görüntüden önce evde bana şiddet uyguladı ve elimde videosunun olduğunu bildiği için beni otopark indiriyor. Nasıl indirdiği de kameralarda var" açıklamasını yaptı.

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay&#039;dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?