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Batuhan Bayar 'Altay' dizisinde Süper Kahraman'a hayat verecek

Batuhan Bayar 'Altay' dizisinde Süper Kahraman'a hayat verecek. İşte detaylar...

Batuhan Bayar 'Altay' dizisinde Süper Kahraman'a hayat verecek

"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde canlandırdığı Niko karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken Batuhan Bayar, bu sezonun yükselen yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor.

 

Batuhan Bayar 'Altay' dizisinde Süper Kahraman'a hayat verecek
Başarılı oyuncu, ünlü yönetmen Bobby Roth’un TRT Dijital için çektiği "Altay" dizisinde Süper Kahraman Mete karakterine hayat vererek farklı bir rolde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

 Batuhan Bayar 'Altay' dizisinde Süper Kahraman'a hayat verecek

Bunun yanı sıra, büyük ilgi gören "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin ikinci sezonunda da yer alacak olan yakışıklı oyuncu, çok yönlülüğüyle adından söz ettiriyor.

Batuhan Bayar 'Altay' dizisinde Süper Kahraman'a hayat verecek
Bayar'ın bu sezonki projeleri bunlarla sınırlı değil; Kerem Alışık ve Şenay Gürler gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı, Özer Fevzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği "Akıldan Kalbe" filminde Rüzgar karakteriyle beyaz perdede de izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncu, hem dizi hem de sinema projeleriyle sağlam adımlarla ilerliyor.

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