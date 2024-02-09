  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bath&Body Works’ten sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeler

Bath & Body Works’ten Sevgililer Günü’ne özel hediye seçenekleri seni bekliyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev kokularına kadar pek çok ürünün en sevdiğin kokularıyla 14 Şubat’ta kendini ve sevdiklerini mutlu etme zamanı.

Bath&Body Works’ten sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeler

Hem kendini hem de sevgilini mutlu edebileceğin birbirinden eşsiz kokularının ve hediye setlerinin yer aldığı hediye alternatifleri Bath&Body Works’te seni bekliyor. 

Bath&Body Works’ten sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeler

Bath&Body Works bu 14 Şubat’ta da sevdiklerinizi özel hissettirecek ve karşı konulamayacak kadar benzersiz hediye setleri ve kokularıyla karşılıyor. Bath & Body Works’te, içeriğinde bulunan çeşitli aromalı 3 fitilli mumları, benzersiz vücut losyonları, vücudunuzda eşsiz kokuları hissedeceğiniz parfüm ve vücut spreyleri, cildinizi yenileyen duş jelleri ve her an yanınızda taşıyacağınız seyahat boy hediye setleri sizi bekliyor. 

Bath&Body Works’ten sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeler

Yenilenen erkek koleksiyonu Men’s Shop koleksiyonu 14 Şubat’ta cilt bakımına önem veren erkekler için nemlendirici, yüz temizleme jeli ve sakal serumu gibi etkili ürünlerle hediye alternatifleri sunuyor. İkonikleşen erkek kokuları Teakwood, Bourbon, Ocean ve daha birçok seçenek sevdiklerinizi mutlu etmek için sizi bekliyor.

Bath&Body Works’ten sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeler

 

Kokularıyla hislerinizi yansıtan Bath&Body Works ürünleri hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak. 

Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizi özel hissettirecek hediyeler için Bath & Body Works mağazalarını veya www.bathandbodyworks.com.tr ‘yi ziyaret etmeyi unutmayın.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

14 Şubat’ta aşkın Izaka Terrace hali
  Mekan

14 Şubat’ta aşkın Izaka Terrace hali

Kral Şakir’in son filmi Kral Şakir: ‘Devler Uyandı’ vizyona girdi
  Magazin

Kral Şakir’in son filmi Kral Şakir: ‘Devler Uyandı’ vizyona girdi

Hakan Kaya’nın ilk teklisi “Ne Olur Bak Bana’’ oldu
  Magazin

Hakan Kaya’nın ilk teklisi “Ne Olur Bak Bana’’ oldu

'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı
  Magazin

'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı

Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti
  Magazin

Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti

Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor
  Magazin

Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor