Bath&Body Works’ten sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeler

Hem kendini hem de sevgilini mutlu edebileceğin birbirinden eşsiz kokularının ve hediye setlerinin yer aldığı hediye alternatifleri Bath&Body Works’te seni bekliyor.

Bath&Body Works bu 14 Şubat’ta da sevdiklerinizi özel hissettirecek ve karşı konulamayacak kadar benzersiz hediye setleri ve kokularıyla karşılıyor. Bath & Body Works’te, içeriğinde bulunan çeşitli aromalı 3 fitilli mumları, benzersiz vücut losyonları, vücudunuzda eşsiz kokuları hissedeceğiniz parfüm ve vücut spreyleri, cildinizi yenileyen duş jelleri ve her an yanınızda taşıyacağınız seyahat boy hediye setleri sizi bekliyor.

Yenilenen erkek koleksiyonu Men’s Shop koleksiyonu 14 Şubat’ta cilt bakımına önem veren erkekler için nemlendirici, yüz temizleme jeli ve sakal serumu gibi etkili ürünlerle hediye alternatifleri sunuyor. İkonikleşen erkek kokuları Teakwood, Bourbon, Ocean ve daha birçok seçenek sevdiklerinizi mutlu etmek için sizi bekliyor.

Kokularıyla hislerinizi yansıtan Bath&Body Works ürünleri hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak.

Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizi özel hissettirecek hediyeler için Bath & Body Works mağazalarını veya www.bathandbodyworks.com.tr ‘yi ziyaret etmeyi unutmayın.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.