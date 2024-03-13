Başrolünü Jennifer Lopez'in üstlendiği Atlas, 24 Mayıs'ta Netflix'te

Merakla beklenen filmde Lopez yapay zeka konseptine derin bir güvensizlikle yaklaşan misantrop veri analisti Atlas Shepherd’ı canlandırıyor. Ortak ve gizemli bir geçmişi paylaştığı firari bir robotun peşine düşen Shepherd’ın planları ters gittiğinde, insanlığın geleceğini yapay zekadan kurtarmak için yine yapay zekaya güvenmekten başka seçeneği kalmıyor.

Senaryosunu Leo Sardarian ve Aron Eli Coleite’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Brad Peyton’ın üstlendiği Atlas, izleyenleri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor.

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