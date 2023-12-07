 Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Kuş Uçuşu'ndan yeni fotoğraflar

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Kuş Uçuşu, heyecanla beklenen yeni sezonuyla izleyiciyle 14 Aralık’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te buluşacak.

Ormanın kemikleşmiş tüm kanunları Aslı’nın zirveye kuş uçuşu yerleşmesiyle bozulduktan sonra yeni sezonda dengeler herkes için değişiyor.



Lale, yaşadığı büyük yıkımın ardından Kenan’ın desteğiyle yeni başlangıçlara yelken açarken geride kalan Gül ve Müge ise aldıkları

kararların yol açtığı enkazla baş başa kalıyor.



Yusuf, baştan inşa edilen düzende kendi yerini bulmaya çalışırken Aslı,



hayallerini kurduğu her şeye sahip olmanın gerçekten ne demek olduğunu belki de ilk kez anlıyor.

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