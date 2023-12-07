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Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Kuş Uçuşu'ndan yeni fotoğraflar

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Kuş Uçuşu'ndan yeni fotoğraflar. İşte detaylar...

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Kuş Uçuşu'ndan yeni fotoğraflar

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Kuş Uçuşu, heyecanla beklenen yeni sezonuyla izleyiciyle 14 Aralık’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te buluşacak.

 Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Kuş Uçuşu'ndan yeni fotoğraflar

Ormanın kemikleşmiş tüm kanunları Aslı’nın zirveye kuş uçuşu yerleşmesiyle bozulduktan sonra yeni sezonda dengeler herkes için değişiyor.

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Kuş Uçuşu'ndan yeni fotoğraflar
Lale, yaşadığı büyük yıkımın ardından Kenan’ın desteğiyle yeni başlangıçlara yelken açarken geride kalan Gül ve Müge ise aldıkları

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Kuş Uçuşu'ndan yeni fotoğraflar

kararların yol açtığı enkazla baş başa kalıyor.

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Kuş Uçuşu'ndan yeni fotoğraflar
Yusuf, baştan inşa edilen düzende kendi yerini bulmaya çalışırken Aslı,

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı 'Kuş Uçuşu'ndan yeni fotoğraflar
hayallerini kurduğu her şeye sahip olmanın gerçekten ne demek olduğunu belki de ilk kez anlıyor.

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