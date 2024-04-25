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‘Başlangıçlar’ Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi

Dünya prömiyerini 27. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde gerçekleştiren ve festivalden NETPAC Ödülü’yle dönen, Ozan Yoleri’nin yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Başlangıçlar’ın Türkiye prömiyeri 43. İstanbul Film Festivali’nde dün akşam gerçekleşti.

‘Başlangıçlar’ Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi

Festivalin ulusal bölümünde yarışan ve biletleri günler öncesinde tükenen filmin gösterimine Ozan Yoleri ve başrol oyuncuları Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı başta olmak üzere tüm film ekibi katıldı.

‘Başlangıçlar’ Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi

Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri’nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne’nin hikayesi anlatılıyor. Vigo Film ve Monday Films yapımcılığını üstlendiği ‘Başlangıçlar’ın başrollerinde Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel yer alıyor.

‘Başlangıçlar’ Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi

Alara Hamamcıoğlu Bayraktar ve Ilgım Coşar’ın yapımcılığını gerçekleştirdiği film, 2022 ve 2023 yılları arasında İstanbul, İzmir ve Paris’te yapılan çekimlerle tamamlandı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan film TRT 12 Punto’da ön alım ödülünü kazanmıştı.  

‘Başlangıçlar’ Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi

 

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