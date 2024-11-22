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‘Başlangıçlar’ 13 Aralık’ta vizyonda

Dünya prömiyerini 27. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde gerçekleştiren ve festivalden NETPAC Ödülü’yle dönen, Ozan Yoleri’nin yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Başlangıçlar’ 13 Aralık’ta Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Festival yolculuğuna hız kesmeden devam eden filmin başrollerinde Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel yer alıyor.

‘Başlangıçlar’ 13 Aralık’ta vizyonda

Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri’nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne’nin hikayesi anlatılıyor. Vigo Film ve Monday Films’in yapımcılığını üstlendiği ‘Başlangıçlar’ Türkiye prömiyerini 43. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirmiş ve festivalden Seyfi Teoman Mansiyon Ödülü’yle dönmüştü. Amerika prömiyerini Rhode Island Film Festivali’nde yapan film, kasım ayında yolculuğuna Latin Amerika’da Bogota-Kolombiya ve Rengo-Şili Film Festivalleri’nde devam ediyor.

‘Başlangıçlar’ 13 Aralık’ta vizyonda

Alara Hamamcıoğlu Bayraktar ve Ilgım Coşar’ın yapımcılığını gerçekleştirdiği filmin çekimleri İstanbul, İzmir ve Paris’te yapıldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan film TRT 12 Punto’da ön alım ödülünü kazandı.   

‘Başlangıçlar’ Başka Sinema dağıtımıyla 13 Aralık’ta Sinemalarda!

 

 

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