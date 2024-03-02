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Başkentte unutulmaz gece

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in organizasyonuyla TED Ankara Koleji Ata Sahne’de müzikseverlerle buluştu.

Başkentte unutulmaz gece

Erol  Evgin, biletleri günler öncesinden tükenen konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açtı. Gece boyunca; Ateşle Oynama”, “İçimdeki Fırtına”, “Hep Böyle Kal” gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, Başkentlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkentte unutulmaz gece

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