Başkentte unutulmaz gece

Erol Evgin, biletleri günler öncesinden tükenen konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açtı. Gece boyunca; Ateşle Oynama”, “İçimdeki Fırtına”, “Hep Böyle Kal” gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, Başkentlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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